Sportschef stopper: Vil prøve noget nyt

Ishockeyklubben Herning Blue Fox skal finde en ny mand til at slå de sportslige linjer i det midtjyske.

Efter tre år som sportschef har Martin Struzinski valgt at sige op. Det oplyser klubben fra Metal Ligaen på sin hjemmeside.

- Beslutningen har intet at gøre med Blue Fox’ exit i kvartfinalen i årets turnering, men er udtryk for et ønske om at ville prøve kræfter med nye opgaver, skriver klubben på hjemmesiden.

Struzinski vil fortsat hjælpe klubben i de kommende uger for at få overleveret sit arbejde og efterlade klubben i en god forfatning frem mod næste sæson.

Formanden for Herning-klubben, Claus F. Sørensen, er dog sikker på, at Struzinkis arbejde stadig vil kunne ses i klubben de kommende år.

- Martin har under sin ansættelse løftet det sportslige setup i klubben til et niveau, hvor vi ikke har været tidligere, og vi føler os overbeviste om, at klubben vil høste frugterne af dette arbejde i sæsonerne, der kommer, siger han til hjemmesiden.

Herning blev nummer tre i Metal Ligaens grundspil i denne sæson.

I kvartfinaleserien tabte man 1-4 i kampe til Rungsted Seier Capital.