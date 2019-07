Sportsstjerne skambidt af hund: Syet med 40 sting

Efter en lang sæson i NHL og efter et hårdt VM havde Arizona Coyote-stjernen Oliver Ekman-Larsson set frem til en velfortjent sommerferie hjemme i Sverige.

Men ferien fik en voldsom begyndelse for svenskeren, der var taget hjem til familien.

En af familiens hunde bed ham i hånden i så voldsom en grad, at han måtte en tur på sygehuset midt om natten for at blive syet med 40 sting i hånden.

Bidet krævede desuden, at han fik en stivkrampevaccination samt antibiotika i ti dage.



(Du kan se Larssons voldsomme skade her.)

Hunden - en schæfer - har været i familiens eje den seneste håndfuld år.

- Det var min egen hund eller en af vores familiehunde. Jeg havde gået en tur med den, men så syntes jeg, at den så underlig ud, da vi kom ind. Da jeg så gik frem mod dem for at se, om alt var okay, så bed han mig, da jeg rakte armen frem, siger han til Expressen.

Han fortæller, at hunden tidligere har nappet ud efter både hans lillebror og far, men de ville give den en chance til. Nu var tiden dog sluppet op for schæferen, som familien valgte at få aflivet.

- Mine venner kommer over med børn, og vi har små kusiner, så skulle det ske igen, ville man aldrig kunne tilgive sig selv. Vi har stadig en schæfer tilbage, men jeg stolede faktisk mere på den, der er blevet aflivet, så det er lidt komisk, siger Ekman-Larsson.

28-årige Larsson blev draftet til NHL i 2009 af Phoenix Coyotes og har mere eller mindre spillet for klubben siden da, selvom man i mellemtiden nu har skiftet navn til Arizona Coyotes.

Se også: Nu bryder Hareide tavsheden

Se også: Stjerne bag skræmmende stalking: Sendte 100 beskeder om dagen

Se også: Tour-stjerner floppede: Ekspert afslører vild årsag