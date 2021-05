Spyt og hovedtackling koster dansk gyser

Slovakiet må stille op i en svækket udgave, når holdet lørdag aften møder Danmark ved ishockey-VM i Letland.

Disciplinærpanelet hos Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) har formiddag udstedt en spilledags karantæne til både forwarden Kristian Pospisil og backen Mislav Rosandic.

Det oplyser IIHF lørdag.

Spillerne bliver straffet for ulovligheder i Slovakiets kamp mod Schweiz i torsdags - et opgør, som slovakkerne tabte med hele 1-8.

Pospisil får sin straf for en hovedtackling, mens Rosandic får karantæne for at spytte på armen af schweizeren Jonas Siegenthaler.

Begge slovakker har været med i samtlige holdets fire hidtidige kampe ved VM.

Kristian Pospisil har scoret to gange i turneringen, mens Rosandic er noteret for en enkelt assist.

Sidstnævnte har været en markant spiller for slovakkerne hidtil ved VM. Med mere end 18 minutter i gennemsnit per kamp er han blandt de slovakker, der har fået mest istid i de første fire kampe.

Kampen mellem Danmark og Slovakiet har stor betydning for begge mandskaber, der jagter en plads i kvartfinalen.

Slovakiet er på forhånd i den bedste position. Holdet har ni point mod Danmarks otte og har spillet en kamp færre. Men slovakkerne har et svært slutprogram mod Sverige og Tjekkiet.

Kampen begynder klokken 19.15 dansk tid.