St. Louis Blues er klar til Stanley Cup

St. Louis Blues er klar til finalen i den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL.

Med en 5-1-sejr over San Jose Sharks i sjette kamp i finalen i Western Conference går Blues videre til Stanley Cup-finalen med 4-2 i sejre.

Her skal Blues op imod vinderen af Eastern Conference, Boston Bruins.

St. Louis Blues var i kontrol i det meste af kampen og var allerede foran efter et minut og 32 sekunder på mål af David Perron.

Vladimir Tarasenko fordoblede hjemmeholdets føring efter 16 minutter af første periode.

San Jose Sharks skulle vinde for at tvinge serien ud i en afgørende syvende kamp, og Dylan Gambrell gav de tilrejsende Sharks-fans et spinkelt håb efter seks minutter af anden periode med sin scoring til 1-2.

Det håb punkterede Brayden Schenn seks minutter senere med sit 3-1-mål.

I tredje periode gik det helt galt for Sharks, da først Tyler Bozak og senere Ivan Barbashev scorede og lukkede opgøret til 5-1 til St. Louis Blues.

San Jose Sharks var efter tre kampe i serien foran med 2-1 i kampe, men Blues nappede herefter tre sejre i træk.

Den første kamp i finaleserien begynder 27. maj i Boston.