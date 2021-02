Stjerne tager pause: Hævnakt fra Putin?

Den russiske NHL-stjerne Artemij Panarin tager en pause fra New York Rangers efter voldsomme anklager mod ham fra hjemlandet

Den russiske NHL-stjerne Artemij Panarin har valgt at tage orlov fra sin amerikanske klub, New York Rangers.

Det skriver New York Post-journalisten Larry Brooks på Twitter.

Årsagen til den uventede og pludselige orlov er en noget speget sag.

Artemij Panarin er nemlig i russiske medier blevet anklaget for at have mishandlet en 18-årig kvinde i en hotelbar i Riga i 2011 i forbindelse med en kamp.

Det er KHL-træneren Andrei Nazarov, der står frem med anklagen i et interview, der blandt andet er publiceret på sports.ru.

Ifølge Larry Brooks fra New York Post er historien dog en noget anden.

Den amerikanske journalist skriver, at Panarin er røget i unåde hos præsident Vladimir Putin, og at ishockeyspilleren nu er kommet i klemme i et politisk spil, fordi Panarin tidligere på Instagram har udvist sympati for den fængslede, russiske oppositionsleder, Aleksej Navalnyj.

Vladimir Putin ser sjældent med milde øjne på sine kritikere. Foto: ail Klimentyev/Ritzau Scanpix

29-årige Artemij Panarin har også ved flere lejligheder udtalt sig kritisk om Vladimir Putin, ifølge New York Post.

På den anden side af den politiske skala står Andrei Nazarov, der har anklaget NHL-spilleren for vold mod den unge kvinde. Nazarov er erklæret Putin-støtter.

New York Rangers har mandag aften dansk tid udsendt en pressemeddelelse, hvor man bekræfter Panarins orlov. Samtidig tager både klubben og spilleren selv skarpt afstand fra påstanden om, at Panarin skulle have gjort noget som helst galt.

- Artemij benægter på det kraftigste alle beskyldninger i denne fabrikerede historie. Der er ingen tvivl om, at dette er en skræmmetaktik mod ham, efter at han for nyligt udtalte sig om politiske spørgsmål.

- Artemij er selvfølgelig rystet og bekymret, og han vil nu tage en pause fra holdet. Rangers støtter Artemij fuldt ud og vil arbejde sammen med ham for at identificere kilden til disse ubegrundede beskyldninger, skriver New York Rangers i pressemeddelelsen.

Det er endnu uvist, hvor længe Artemij Panarin tager pause fra NHL.

