Stjernen blev terroriseret: - Det værste menneske jeg har mødt

Der bliver i den grad hevet skeletter ud af skabet i NHL for tiden.

Fyringen af Mike Babcock i Toronto Maple Leaf fik tidligere spillere til at stå frem og forklare, hvilke metoder Babcock benyttede sig af både i Maple Leafs og i tiden i Detroit Redwings.

Efterfølgende er også Bill Peters blevet fyret i Calgary Flames, ligesom Chicago Blackhawks' assistenttræner, Marc Crawford, er blevet suspenderet, mens klubben undersøger beskyldninger mod ham.

Det er naturligvis et hot emne blandt ishockey-entusiaster i Nordamerika - og i de mange podcasts, der tager verdens bedste ishockeyliga under kærlig behandling.

Også podcasten 'Spittin' Chiclets', hvor ishockeylegenden Chris Chelios var gæst i seneste program. I sine mere end 1900 kampe i NHL nåede han at vinde Stanley Cup tre gange - den seneste gang med Mike Babcock ved roret i Detroit Red Wings.

Mike Babcock var med til at vinde en Stanley Cup i Detroit Red Wings - men hans metoder var ikke de pæneste. Foto: Davis Zalubowski/AP/Ritzau Scanpix

Han fik derfor spørgsmålet om, hvem i Detroit Red Wings, der havde det sværest under Mike Babcock. Her pegede han uden at tøve på svenske Johan Franzén, der både kan skrive Stanley Cup-vinder og verdensmester på sit cv.

- Det, han gjorde mod ham mod slutningen. Franzén var skadet, og det var i slutspillet. Nogle af de ting, han sagde til ham på bænken ... Jeg ved ikke, hvad han sagde til ham bag lukkede døre ansigt til ansigt, men han angreb ham verbalt under kampen.

- Det gik så langt, at stakkels Johan, som vi ikke vidste led af hjernerystelse og depression, brød bare sammen. Han fik et nervøst sammenbrud. Ikke bare på bænken, men også i omklædningsrummet efter kampen. Det er formentlig det værste, jeg nogensinde har set, siger Chris Chelios.

Franzén fortalte for et år siden, at han har haft det svært efter karrierestoppet. Både fysisk på grund af flere hjernerystelser, men også mentalt. i dag fortæller han svenske Expressen mere om den mentale side - at det mestendels skyldes Babcocks behandling. Og han husker godt episoden, Chelios omtaler:

- Jeg får kuldegysninger, når jeg tænker på det. Det var mod Nashville i slutspillet. Det var groft, grimt og chokerende. Men det var bare en af de hundrede gange, han gjorde det. Det var toppen af isbjerget, siger den tidligere forward.

Han beskriver Mike Babcock som en person med to sider.

- Som træner var han meget præcis og velforberedt. Han er rigtig god til at sætte et spilsystem sammen og få alle til at købe ind på det. Det er hans stærke side.

- Derudover er han et frygteligt menneske - den værste person, jeg har mødt. En bølle, der angreb folk. Det kunne være rengøringspersonalet i arenaen i Detroit eller hvem som helst. Han angreb bare folk, fordi han kunne.

Johan Franzén havde flere hjernerystelser i sin karriere. Her ligger han på isen, efter at være blevet ramt hårdt i 2006. Foto: Paul Sancya/AP/Ritzau Scanpix

Johan Franzén har det godt i dag. Men i sine sidste fire år som spiller og i fire år efter at være stoppet, har Babcock hjemsøgt ham.

- Fra 2011 var jeg hundeangst for at være i skøjtehallen. Jeg fokuserede blot på at komme op om morgenen. Det var dengang, han kastede sig over mig for første gang. Og sidste år var første gang siden dengang, at jeg har sovet godt, siger Johan Franzén.

Den nu 39-årige svensker måtte indstille karrieren i 2015 efter en tung tackling, der resulterede i endnu en hjernerystelse. Han er stadig på kontrakt i Detroit Red Wings, der i denne sæson - hans sidste i en 11 år lang aftale - betaler ham 6,75 millioner kroner.

