Stjernen chokeret - fik dødstrusler på konens telefon

Det hører til sjældenhederne, at skandinaviske ishockey-spillere modtager dødstrusler efter kampe.

Ikke desto mindre var det netop, hvad der skete for Växjö Lakers' målvogter Viktor Fasth efter sejren over HV71 lørdag. Og gerningsmanden holdt sig endda ikke for god til at bringe Fasths familie ind i sagen.

Truslen blev således indtelefoneret på konens telefon, skriver avisen Smålandsposten.

– Det er aldrig nogensinde okay, må jeg sige. Det handler om sport, og på den måde at blande familien ind i det er lavt, siger han - dog uden at ville bekræfte avisens oplysninger om, at der skulle være tale om en dødstrussel.

- Jeg vil ikke kommentere, hvad der blev sagt, men det var ikke en hyggelig samtale, kan jeg sige, siger Fasth, der tidligere har huseret i NHL og var med til at vinde VM-guld med Sverige i 2017.

Det er uvist, hvad motivet til dødstruslen er. Sikkert og vist er det dog, at Viktor Fasth og Växjö Lakers vandt kampen med 3-2, og derfor spekuleres der i, at der kan være tale om en forsmået HV71-tilhænger.

Og efter episoden har modstanderholdets sportschef, Johan Hult, også kontaktet målvogteren.

- Jeg synes, det var sødt gjort af HV71's sportschef at kontakte mig. Han sagde, at de ikke accepterer det, som er sket, og at de vil tage hånd om det, siger han.

Viktor Fasth bekræfter desuden, at sagen er meldt til politiet.

Foto: Ritzau Scanpix

Se også: Dansk stjerne centrum i stor målfest

Se også: Toptræner chokerer hel arena: - 'Hvad har han gang i?'

Husker du Højer, 'Mini' og Bechara? Her er Superligaens frisparkskonger