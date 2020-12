Stjernen snydt for 123 mio.

NHL-spilleren Alexander Radulov går ikke og mangler til dagen og vejen. Slet ikke.

Den seneste kontrakt den russiske ishockey-stjerne underskrev, en femårig aftale med Dallas Stars, indbragte ham 190 mio. kr. og en årlig løn på gennemsnitlig 3,8 mio. kr. i kontraktperioden.

Du kan læse mere om Alexander Radulovs, og særligt ekskonens, pengeforbrug her:

Dramatisk skilsmisse

Alligevel gør det ondt på pengepungen at blive taget så grundigt ved næsen, som tilfældet desværre er for Alexander Radulov.

Ifølge flere russiske medier har ishockeystjernen nemlig mistet 123 mio. kr. i en omfattende bedrageriskandale.

Alexander Radulov skal stadig nok klare sig økonomisk på trods af svindelnummeret. Foto: Mark Humphrey/Ritzau Scanpix

I mere end ti år har Alexander Radulov investeret sine millioner i en russisk bank, som også stod for at håndtere Radulovs enorme opsparing.

Jeg kan stadig dufte min mor

Banken, hvor Radulov gennem et årti lagde 123 mio. kr., mistede sin licens allerede i 2015, men sportsstjernen følte sig overbevist om, at alt nok skulle gå, da han var venner med bankens ejer, Sergei Kononov.

- Jeg fik at vide, at de havde mistet licensen fra en tredjepart. Jeg tog kontakt til manden, der ejede banken. Han sagde, at jeg ville få alt tilbage, at alt var fint, og at vi var venner. Jeg har stadig ikke modtaget en krone. Jeg troede, han var min ven, siger Alexander Radulov til en russisk statslig tv-kanal.

Topholdet Aalborg fortsætter suveræn kurs i Metal Ligaen

Hjertefejl tvinger svensk målmandsikon af isen

Afslører vanvittige overgreb

NHL-legende er død