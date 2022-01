Stjernens søn forsøgt kidnappet ved poolen

En tur ned til poolen var nær endt helt galt for NHL-stjernen Patrick Marleus 12-årige søn.

Stjernens kone er taget til tasterne for at beskrive kidnapningsforsøget for sine følgere på twitter.

Deres søn Brody kom væk fra familien, efter han havde glemt sine solbriller ved hotellets pool. Han smuttede alene ned for at hente de glemte solbriller, men her blev det ubehageligt for den unge dreng.

'En kvinde fulgte efter ham, mens hun stillede ham spørgsmål og kom tættere og tættere på. Pludselig rækker hun ud efter ham for at få ham til at gå med hende og hendes partner.'

Der var heldigvis andre i nærheden, som havde luret, at der var noget helt galt med interaktionen mellem kvinden og drengen.

'En anden familie reddede ham, og jeg skylder dem en ubeskrivelig tak, I er engle på Jorden.' skriver hun om familien, der reddede hendes søn.

Et opkald fra deres stakkels søn fik familien til at løbe ned til konfrontationen, og kvinden med de mange spørgsmål fik straks en vred mor i ansigtet.

'Jeg fortalte hende, at politiet var blevet tilkaldt. Vagterne på hotellet bad hende naturligvis om at forlade området efterfølgende og ikke komme igen. Der er et særligt sted i helvede til folk, som gør børn til ofre.'

Den skrækkelige oplevelse har ikke sat sig for dybt i familiens 12-årige søn, Moderen oplyser til slut, at han har det godt trods omstændighederne.

Patrick Marleau har ramt de 42 år og er noteret for flest kampe i NHL's historie. Langt de fleste af dem er kommet for holdet San Jose Sharks, hvor hvor han har spillet i 21 sæsoner og sidder på rekorder for flest mål, point og kampe.