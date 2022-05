Stjerner skal få dansk debutant til at stråle

Han har ikke spillet så meget som et eneste VM-minut som seniorspiller, men alligevel kan Joachim Blichfeld forvente en markant rolle ved ishockey-VM i Finland.

NHL-bobleren med rødder i Frederikshavn og arbejde i amerikanske San José kommer i prominent selskab i den danske førstekæde med Frans Nielsen og Nikolaj Ehlers som makkere.

- Jeg er meget spændt. Det er en kæde, hvor de andre har prøvet ret meget. Så det handler om at lære af dem. De er utroligt gode og har spillet NHL i mange år. Det er der, jeg gerne selv vil være, siger Joachim Blichfeld.

På papiret er opskriften simpel: Frans Nielsen skal binde kæden sammen, Nikolaj Ehlers skal trylle, og Blichfeld skal klappe pucken i nettet med sit gevaldige skud.

Samarbejdet med Ehlers fungerede fremragende i testkampene mod Storbritannien, der dog heller ikke ydede skræmmende modstand.

- Nikolaj og jeg er gode venner uden for isen og bruger meget tid sammen. Vi har tit talt om, at det kunne være sjovt at spille sammen, og det er sjovt.

- Som alle kan se, er han utroligt hurtig og kan lidt af det hele. Jeg skal sådan set bare finde den 'åbne is', og så spiller jeg med to gode pasningsspillere, der gør det lettere for mig, siger Blichfeld.

Han scorede i den netop overståede sæson 24 mål og lavede i alt 45 point i 61 kampe for San José Barracuda i AHL.

Trods de pæne tal er ishockeyåret dog langtfra gået, som den 23-årige nordjyde havde sat næsen op efter.

Han fik ingen chancer på NHL-holdet, hvor han derfor fortsat 'kun' står noteret for otte kampe. Og hans hold var absolut bundprop i AHL, der er udviklingsligaen under NHL.

- Det har været en stor rutsjebanetur. Vi lå sidst i hele AHL, og der blev kaldt mange spillere op til NHL, men altså ikke mig. Der var nogle ting, vi ikke var helt enige om, siger Joachim Blichfeld.

Han får VM-debut lørdag formiddag, når Danmark møder Kasakhstan.