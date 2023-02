Stor dansk kamp i nat

Ishockeymålmænd får ikke deres løn for at levere mål og målgivende afleveringer, men i ny og næ lykkes det alligevel keeperne at markere sig på pointtavlen i kampene.

Det skete for det danske målmandstalent Mads Søgaard, der natten til søndag lavede sin spæde NHL-karrieres første assist for Ottawa Senators.

Med Søgaard i buret slog holdet fra den canadiske hovedstad på udebane Montreal Canadiens med 5-2. Og det var altså med danskeren som uventet assistmager.

Ottawa havde netop bragt sig foran 3-2 i starten af tredje periode, da Søgaard sendte pucken ud til Brady Tkachuk i venstre side.

Tkachuk fandt holdkammeraten Drake Bratherson, der scorede med et hårdt skud og på den måde gav den unge danske målmand en såkaldt andenassist for at have tredjesidste stav på pucken.

Søgaards debut i NHL's pointstatistikker kronede en fin aften for nordjyden, der kæmper hårdt for at spille sig ind i varmen som fast keeper i den prestigefyldte ishockeyliga.

Han leverede 30 redninger og blev noteret for en redningsprocent på 93,55 i kampen, hvor Ottawa for fjerde gang i denne sæson slog de canadiske rivaler.

Den 22-årige dansker har spillet det meste af sæsonen på udviklingsholdet Belleville Senators i AHL, men har fået chancen som følge af en skade til Ottawas svenske målmand Anton Forsberg.

Efter at han fik sine første to NHL-kampe før sommerferien, har Søgaard foreløbig fået spilletid fem gange i den igangværende sæson.

Holdet har vundet tre ud af de fire kampe, hvor Søgaard har været på isen fra første fløjt.