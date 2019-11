Stor dansk præstation i nat

Den danske ishockeymålmand Frederik Andersen holdt buret rent i næsten hele kampen i Toronto Maple Leafs' første sejr i NHL under holdets nye træner.

Med 29 redninger på 30 forsøg var den 30-årige dansker stærkt medvirkende til, at Sheldon Keefe fik en perfekt start på sin trænerkarriere i Toronto Maple Leafs.

Først med 17 sekunder igen af kampen måtte Andersens kapitulere i målet, da Vinnie Hinostroza fik pucken ind bag danskeren.

Tyson Barrie, Pierre Engvall og Auston Matthews stod for Torontos mål i 3-1-sejren.

Sheldon Keefe tog over torsdag for Mike Babcock i Toronto efter en skidt stime på seks nederlag i træk.

Andetsteds hjalp danske Oliver Bjorkstrand med en enkelt scoring til Columbus Blue Jackets' sejr over Detroit Red Wings på 5-3.

Danske Frans Nielsen stod for en enkelt assist til Luke Glendenings mål for Red Wings, og selv om det i den sidste ende ikke rakte til point for bundholdet, skabte det formentlig en vis lettelse hos den danske veteran.

Det er nemlig Nielsens første point i denne sæson, hvor han ganske usædvanligt hverken havde lavet mål eller assist i sine første 19 kampe.

Foto: Joe Camporeale/Ritzau Scanpix

