Stor dansk succes i nat

Tre danske ishockeyspillere fandt lørdag aften og natten til søndag dansk tid vej til målet i verdens nok stærkeste ishockeyliga NHL.

Blandt målscorerne var veteranen Frans Nielsen, der foruden en scoring også lagde op til et mål i Detroit Red Wings' 5-3-sejr ude over Chicago Blackhawks.

Det var den 36-årige herningensers første mål i sæsonen, hvor han har været på isen i 20 NHL-kampe.

Dermed har han scoret i alle sine sæsoner i NHL, siden han fik debut for New York Islanders i 2006/07-sæsonen. I ni af sæsonerne har danskeren nået et tocifret antal mål, men han skal oppe sin scoringsfrekvens i denne sæson betydeligt for at gentage den bedrift.

Nordjyden Nikolaj Ehlers har til gengæld gang i endnu en god sæson, når det kommer til at sætte point på kontoen. I Winnipeg Jets' 2-1-sejr over Montreal Canadiens scorede Ehlers sit holds første mål og lagde op til holdets afgørende overtidsscoring.

Dermed står den 25-årige dansker noteret for 11 mål og 11 assist efter 20 kampe i sæsonen.

Den tidligere Stanley Cup-vinder Lars Eller fik også smidt pucken i nettet, da han sammen med Washington Capitals vandt 5-2 ude over New Jersey Devils. Eller gjorde det til 3-0 i første periode.

Centerspilleren fra den københavnske vestegn står nu noteret for i alt ti point i NHL i denne sæson. Han har lavet fire mål og seks assist efter 16 kampe.

Mindre godt gik det for to andre danskere.

Oliver Bjorkstrand måtte skøjte fra isen med et nederlag uden selv at have sat point på kontoen, da Columbus Blue Jackets tabte 1-2 til Nashville Predators.

Patrick Russell og Edmonton Oilers tabte med 0-4 på egen is til Toronto Maple Leafs, der var uden en skadet Frederik Andersen i målet.