Stor dansker-præstation i topbrag

Frederik Andersen var igen en stærk sidste skanse for Carolina Hurricanes, der natten til lørdag dansk tid slog New York Rangers.

Kampen endte 6-3 på Carolinas hjemmebane.

Sejren sender Hurricanes forbi Rangers i tabellen og til tops i Metropolitan Division. Desuden er holdet nummer tre i Eastern Conference.

Andersen sluttede kampen med 20 redninger og en redningsprocent på 87. Vigtigst af alt var flere vigtige danske indgreb i kampens to første perioder.

Her grundlagde Hurricanes nemlig sejren. Andersen holdt Rangers helt fra fadet, og holdkammeraterne sørgede for tre scoringer inden for de første 24 minutters spil.

Rangers fik først knækket Andersen i et powerplay i anden periode og reducerede til 1-3. Hurricanes scorede dog to gange mere inden pausen, og dermed var kampen reelt afgjort før den sidste periode.

Kun tre målmænd har en højere redningsprocent end 32-årige Andersen i denne NHL-sæson.

92,8 procent er også danskerens foreløbigt bedste redningsprocent i en sæson i verdens stærkeste ishockeyliga.

Han kom før denne sæson til Carolina efter fem sæsoner i Toronto Maple Leafs og før det tre sæsoner i Anaheim Ducks.