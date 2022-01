Storhold dropper stjernespiller

Evander Kane har det med at tiltrække sig opmærksomhed på og uden for isen. Nu har han gjort det igen - og endnu en gang er det ikke for det gode.

NHL-klubben San Jose Sharks har nemlig i en kort erklæring gjort det klart, at stjernespilleren er uønsket i klubben:

'San Jose Sharks har informeret Evander Kane om, at han er blevet placeret på waivers (NHL's måde at fritstille en spiller med henblik på transfer, red.) med intention om at afslutte hans kontrakt for brud på sin NHL-kontrakt og for at overtræde AHL's covid 19-regler,' skriver klubben på sin hjemmeside.

Det træk fra San Jose Sharks markerer dermed formentlig enden på et voldsomt tumultarisk år for Kane, der i starten af 2021 trods en årlig indtægt på 46 millioner kroner blev erklæret personlig konkurs med en gæld på 164 millioner kroner.

Desuden blev han i starten af denne sæson tildelt en karantæne - uden løn - på 21 kampe for at have forfalsket et covid-vaccinationsbevis.

Det fik Sharks til at sende ham til klubbens farmerhold, San Jose Barracudas, i AHL, da Kanes karantæne i slutningen af november udløb.

Men også her havde han altså problemer med at respektere ligaens regler om covid-19. Således peger flere NHL-reportere på, at han på trods af at have været smittet med coronavirus alligevel har spillet ishockey.

Det drejer sig formentlig om San Jose Barracudas tur til Canada inden jul, hvor modstanderen var Ontario Reign - få dage efter blev Kane taget ud af truppen.

Normalt betyder det at blive placeret på Waivers med intention om at afslutte en kontrakt, at klubben køber spilleren ud af den resterende kontrakt til 2/3 af kontraktens værdi. Kane har tre og et halvt år tilbage af sin kontrakt til en værdi af ca. 150 millioner kroner - han skal altså have 100 millioner kroner for at forlade San Jose Sharks.

Men når klubben formulerer sig, som den gør, betyder det formentlig, at den vil gå rettens vej for at rive kontrakten i stykker uden at skulle betale.