Stort chok: Ehlers' træner siger op

Nikolaj Ehlers og resten af Winnipeg Jets har fået en meget alternativ julegave en uge før juleaften.

Her valgte klubbens træner, Paul Maurice, nemlig at sige sit job op.

Den opsigelse kom som et lyn fra en klar himmel, da Maurice i sine knap ni sæsoner i klubben både har været vellidt og har formået at skabe et slutspils-mandskab ud af et hold, der i årene inden ikke havde været prangende.

Paul Maurice har stået i spidsen for klubben i al den tid, Nikolaj Ehlers har været der. Foto: James Carey Lauder-USA TODAY Sports/Sipa USA/Ritzau Scanpix

Alligevel har han altså valgt at træffe beslutningen.

- Det er et godt hold - jeg er en god træner.

- Men nogen gange, når man overtager et hold, så føler man, at man starter ved foden af et bjerg, som man begynder at rulle en sten op ad - men man kan kun nå til et bestemt sted.

- Det er der, jeg føler, at jeg er nu.

- Og hvis jeg må tillade mig at være arrogant, så føler jeg mig bedre end nogen at vide, at de har brug for en ny stemme, sagde Paul Maurice på et pressemøde.

I hans sted skal den tidligere assisterende træner, Dave Lowry, være midlertidig cheftræner, og han overtager et hold i midten af NHL-hierarkiet.

Winnipeg Jets ligger lige nu nummer fem i Western Division - Nikolaj Ehlers har spillet alle sæsonens 28 kampe, og den danske wing har noteret sig for 18 point (11 mål og 7 assists).