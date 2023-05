Stort problem for dansk stjerne: Kan misse det hele

Det danske ishockeylandshold risikerer helt at måtte undvære sit største navn og stærkeste kort ved VM i Finland.

Dagen før premierekampen mod Ungarn er forsikringen af NHL-stjernen Nikolaj Ehlers stadig ikke gået i orden. Og Ehlers frygter selv, at der slet ikke kommer en aftale på plads.

- Ja, det gør jeg. Det er der en risiko for, siger Ehlers efter fredagens træning i Tampere.

Problemet i Ehlers' tilfælde er en skade, han blev ramt af i slutningen af NHL's grundspil.

Selv om han nåede at vende tilbage for Winnipeg Jets, inden sæsonen sluttede, har det vist sig svært at finde et selskab, der vil forsikre danskeren, Det er en forudsætning, hvis han skal stille op til VM.

- Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) sidder på vores vegne og prøver at finde en løsning, siger landsholdets manager, Kim Pedersen.

Annonce:

- Indtil videre har vi slet ikke kunnet få en pris på en police. Noget tyder på, at det er et produkt, der ikke findes, siger han.

Foreløbig har den danske lejr bedt IIHF om en afklaring senest lørdag morgen inden premierekampen mod Ungarn.

Man er dog åben for at hive ham ind i truppen senere i turneringen, hvis der skulle vise sig en løsning. Men pessimismen vokser, som dagene går.

- Hvis de ikke får de skader ind under forsikringen, så bliver der ikke noget VM for mig. Det er jeg sikker på, siger Nikolaj Ehlers.

- Det er frustrerende, når jeg nu har det godt. Det er jo ting, som jeg har spillet med. Jeg havde nok ikke regnet med, at det kunne være så stort et problem. Jeg føler mig 100 procent klar, siger han.

Under det danske holds træning er han da også foreløbig kørt ud på et sidespor. Han deltager ikke i nogen af de fire kæder og er heller ikke med i powerplayøvelserne.

Fredag var han henvist til lidt afslutningsøvelser på reservemålmand George Sørensen, da den ordinære træning var fløjtet af.

- Det er ikke skidesjovt. Men jeg forsøger at hygge mig med drengene og træne så hårdt, som jeg nu kan. Jeg gør alt for at være klar til kampen mod Ungarn, hvis jeg får lov, siger Nikolaj Ehlers.