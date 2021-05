Straffer kritik med millionbøde

Man skal passe på med at anklage NHL for at være for blødsødne og uprofessionelle. For så skruer verdens bedste ishockeyliga bissen på.

Det kan NHL-klubben New York Rangers skrive under på.

Torsdag fik klubben nemlig en benhård straf efter at netop at have anklaget NHL for ikke at være hårde nok.

Efter kampen mellem Rangers og Lars Ellers Washington Capitals natten til mandag blev der nemlig uddelt en straf til Capitals' Tom Wilson.

Han fik en bøde på 5000 dollars - 31.000 kroner - og det var Rangers' langt fra tilfreds med, og klubben kritiserede derfor ligaens disciplinærinstans, Department of Players Safety, og dennes leder, George Parros:

Den kritik vil NHL ikke finde sig i. Og ligaen udsendte derfor en erklæring torsdag aften, hvor NHL-kommissær Gary Bettman gjorde det klart, at New York Rangers er blevet tildelt en bøde på 250.000 dollars, hvilket er lige over 1,5 millioner kroner:

'Offentlige kommentarer af den slags, Rangers sendte ud - som var personlige og undergravende for en leder i ligaen - vil ikke blive tolereret.'

'Selvom vi ikke forventer, at vores klubber er enige i alle beslutninger truffet af Departement of Player Safety, så er graden af Rangers' utilfredshed uacceptabel.'

'Det er ekstremt unfair at sætte spørgsmålstegn ved George Parros' professionalisme og dedikation til sin rolle og til Department of Player Safety,' lyder det i erklæringen.

Det skortede efter kampen ikke på kritik af Tom Wilson, der af en ekspert blev beskrevet som psykopat. Wilsons danske holdkammerat, Lars Eller, forsvarede ham og kaldte episoden for 'blæst ud af proportioner'.

De to hold tørnede sammen igen natten til torsdag. En kamp, der fra start eksploderede - det kan du læse om her.

Eller og Washington Capital har for længst kvalificeret sig til slutspillet og ligger også lunt i svinget til at vinde Division East. Med tre kampe igen ligger de à point med Pittsburgh Penguins, der har spillet en kamp flere. New York Rangers har kun æren at spille for i klubbens to resterende kampe.