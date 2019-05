Superstjerne har respekt for Danmark: - Det bliver helt tæt

Amerikanernes kaptajn, Patrick Kane, er helt med på, hvad danskerne kan - og det bliver en svær opgave for amerikanerne lørdag

KOSICE (Ekstra Bladet): Ryggen mod muren. Det er lidt scenariet for både USA og Danmark, inden de to hold lørdag eftermiddag løber på isen i Steel Arena.

Med tre kampe tilbage i turneringen er det amerikanerne, der indtager Gruppe A's fjerdeplads, der er den sidste adgangsgivende til kvartfinalen. Den placering kan Danmark overtage med en sejr.

Derfor køber den amerikanske kaptajn, Patrick Kane, uden problemer præmissen om, at der er tale om en 'must win' for begge mandskaber.

- Ja, helt klart.

- Vi skal spille som et hold og holde godt fast i pucken. Alle europæiske hold er gode på kontraer, så derfor skal vi være gode med pucken .

- Så skal chancerne nok komme med den talentmasse og de evner, der er på vores hold. Arbejder vi hårdt nok, så står vi godt til kampen, siger Patrick Kane til Ekstra Bladet.

Sidste år i Herning var han turneringens helt store spiller med 20 point i ti kampe, da han førte amerikanerne til bronze.

Dengang vandt USA uden de store dikkedarer 4-0 over danskerne, der kom med tung NHL-power. Det er der ikke i år, og kampen sidste år kan ikke bruges til meget - selv om Kane erindrer den.

- Ja, var det ikke 4-0? I år er en lille smule anderledes i forhold til sidste år.

- Vi har set et par af deres kampe - de spillede en god kamp mod Finland i aftes. De tabte 3-1, men Finland er et godt hold.

- Så jeg forventer en tæt kamp, siger Patrick Kane, der også i år er amerikansk topscorer med seks point.

Danmark møder USA lørdag kl. 12.15 - du kan følge den live her på sitet

