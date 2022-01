Superstjerne stjæler AL opmærksomhed til NHL-kamp

Den amerikanske stjernerapper Kodak Black havde travlt med alt andet end at se ishockey, da Florida Panthers og Vancouver Cancuks tørnede sammen i NHL i nat dansk tid

Danser de eller?

Det spørgsmål har rigtig mange nok stillet sig selv, efter videoer med den amerikanske kæmpestjerne Kodak Black er begyndt at florere på nettet.

Florida-rapperen blev filmet af andre fans, der var tilstede på BB&T Center for at se kampen, og det lignede unægteligt på afstand, at rapperen havde gang i det helt store show oppe i sin VIP-boks.

En video filmet af fans meget tæt på hele seancen gør det dog svært at konkludere, hvad der præcist foregår mellem de to parter.

VIP-boksen lige ved siden af, hvor Kodak Black havde sin egen fest, sad hele Panthers-ledelsen heriblandt holdets General manager Bill Zito, men det lignede umiddelbart ikke, at de prominente herrer havde noget problem med Blacks show i nabo-boksen.

På trods af at det sandsynligvis ikke var, hvad det lignede i første omgang tiltrak den 24-årige rapper sig endnu engang masser opmærksomhed.

Kodak Black blev i 2017 anholdt for at forfalske dokumenter, så han kunne købe våben i Florida.

Rapperen blev senere idømt 3,5 års fængsel, men blev i 2020 benådet af den daværende præsident Donald Trump, og Black nåede derfor kun at afsone halvdelen af sin straf.

Den karismatiske rapper har en masse andre sager hængende over sig, men når det kommer til musikken er han et geni.

Blacks største hit 'ZEZE' sammen med rapperne Travis Scott og Offset har i skrivende stund over 825 millioner afspilninger på Spotify.