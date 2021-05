Svensk agent anholdt for voldtægt

En makaber sag er under oprulning i det svenske ishockey-miljø.

Her er en ishockey-agent nemlig fængslet under anklage for flere forhold - herunder voldtægt.

12. maj blev manden arresteret in absentia, og 20. maj lykkedes det politiet at få fat i ham. Dagen efter blev han af retten sigtet for mishandling, trusler og voldtægt. Og det blev besluttet, at han skulle varetægtfængsles under sagens efterforskning, da retten frygtede, at han på fri fod ville påvirke eller fjerne bevismateriale.

Den beslutning er blevet appelleret af mandens advokat:

- XXX, der er tidligere ustraffet, driver eget firma og arbejder som ishockeyagent og køber og sælger spillere til forskellige klubber. Lige nu er det højsæson for hans branche, og han har flere igangværende forretninger. Hans firma forvalter store beløb, og der er flere udestående fakturaer, og desuden må bogføringen håndteres løbende.'

'Han har ingen andre, der kan hjælpe ham med dette. En frihedsberøvelse ville dermed få vidtgående konsekvenser for ham personligt,' anfører advokaten ifølge Aftonbladet.

Han har dog udtalt sig til svensk presse, at den anklagede nægter sig skyldig i anklagerne, og at han ser lyst på tingene:

- Han er ved godt mod i forhold til, at sagens videre udvikling vil vise, at han kan tilbagevise påstanden, siger forsvareren.

Agenten skal senest fremstilles for retten 4. juni, oplyses det.