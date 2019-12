Svensk stjerne ramt af kræft

Svensk ishockey er ramt af en rigtig trist nyhed.

Den blot 23-årige NHL-spiller Oskar Lindblom har fået konstateret kræft, oplyser hans klub, Philadelphia Flyers, på sociale medier.

Klubben oplyser også, at der er tale om den sjældne kræftform Ewings sarkom, der rammer knoglerne hos især børn og unge.

Oskar Lindblom skal ifølge planen gennemgå flere undersøgelser i næste uge, hvorefter man vil begynde behandlingen.

Det forventes dog ikke, at svenskeren kommer tilbage på isen mere i denne sæson, hvor han ellers har vist fin form med 11 scoringer og syv oplæg i 30 kampe.

- The Flyers vil gøre alt, hvad der er muligt for at støtte Oskar og hjælpe ham med at få den bedste behandling, der findes, lyder det fra klubbens præsident, Chuck Fletcher, der tilføjer, at man ikke har yderligere kommentarer af respekt for spilleren og hans familie.

Oskar Lindblom har spillet den bedste amerikanske liga siden 2017/2018, og han var også en del af det svenske landshold, der spillede VM sidste år.

Hvad er Ewings sarkom? Ifølge Kræftens Bekæmpelse er knoglesarkomer en kræfttype, der opstår i knoglerne. Ewings sarkom er en af de af mest almindelige former for knoglesarkomer, men er så sjælden en kræftform, at den årligt blot rammer to-tre danske børn under 15 år. Det er typisk børn og unge, der rammes af sygdommen - og drenge rammes hyppigere end piger. Ifølge Børnecancerfonden vil patienter uden metastaser i halvdelen af tilfældene være helbredt inden for de første tre år. Ewings sarkom er opkaldt efter amerikaneren James Stephen Ewing, der opdagede den sjældne sygdom. Vis mere Luk

