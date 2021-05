Sverige i chok: - Fiasko, fadæse og mareridt

Vores svenske naboer kan ikke begribe, at Tre Kronor tabte til Danmark for første gang ved en VM-slutrunde i ishockey

Det var en sensation af de større, da de danske ishockeyherrer lørdag slog Sverige ved VM i Letland.

Den fantastiske åbning på VM har naturligvis skabt jubel og flotte overskrifter herhjemme, mens man på den anden side af Øresund har revet sig i hockeyfrisuren af skuffelse.

Aftonbladet kalder 4-3-nederlaget til Danmark for en historisk fiasko. Det er også korrekt, da den danske sejr var den første nogensinde ved et VM over svensken.

Aftonbladets ishockeyekspert, Mats Wennerholm, går hårdt til Sverige, men roser samtidig Danmark i sin analyse.

- Ja, hvilken start og hvilken lortekamp af svenskerne. En monumental fiasko. Uden at tage noget som helst fra danskernes brag. De spillede en perfekt kamp, skriver Mats Wennerholm og kalder den danske sejr for helt fortjent.

På expressen.se tror man knapt sine egne øjne og kalder VM-premieren for både en fiasko og et mareridt.

Ekspressens klummeskribent og ishockeyekspert, Sanny Lindström, har svært ved at forklare, hvordan det svenske hold kunne lade sig overrumple af danskerne.

- Hvor var energien og viljen, skriver Sanny Lindström og fortsætter.

- Danmark vandt flere nærkampe, var mere kompakte og strukturerede, var stærkere med pucken, hurtigere og skarpere. Det er Danmark, vi taler om. Ikke Rusland.

Danmark skal i aktion igen allerede søndag aften, hvor der venter en ny svær kamp mod Schweiz.