Sverige skubber Danmark længere væk fra VM-kvartfinale

Sverige holder liv i chancen for at nå kvartfinalerne ved det igangværende VM i ishockey.

Med en 3-1-sejr over Slovakiet rykker svenskerne op på den vigtige fjerdeplads i gruppe A ved turneringen, der spilles i Letland.

Victor Olofsson scorede det afgørende mål til 2-1 med godt otte minutter tilbage.

12 sekunder før tid slog Isac Lundestrøm den svenske sejr fast med 3-1-træfferen, da Slovakiet var tvunget til at satse og gjorde alt for at fremtvinge en udligning.

Slovakkerne havde taget føringen i første periode, men Sverige fik udlignet midtvejs i anden periode ved Marcus Sørensen.

Det normalt så sejrsvante svenske ishockeylandshold har fået kritik for præstationerne under VM-turneringen, hvor holdet blandt andet har tabt til Danmark, Hviderusland og Tjekkiet.

En slovakisk sejr havde været bedst for Danmark, når det endelige regnestykke skal gøres op i gruppe A.

Landstræner Heinz Ehlers danske mandskab var allerede før søndagens opgør mellem Sverige og Slovakiet uden chance for at nå Slovakiet i tabellen, mens Sverige er en direkte konkurrent til en kvartfinaleplads.

Den svenske sejr betyder, at Sverige går forbi Danmark i tabellen. Danskerne er nu nede på sjettepladsen før den sidste gruppekamp mandag mod Tjekkiet, der indtager femtepladsen.

En dansk sejr over Tjekkiet vil holde liv i Danmarks håb om at gå videre, men danskerne er fortsat afhængige af andre resultater.