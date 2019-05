Syg landstræner måtte droppe træningen

Landstræner Heinz Ehlers måtte stå over mandagens formiddagstræning - han er dog på plads, når Danmark møder Storbritannien tirsdag

KOSICE (Ekstra Bladet): Danmarks tidlige træning i Kosice mandag blev uden landstræner Heinz Ehlers.

Han måtte blive hjemme på Hotel Yasmin, mens assistenttræner Jens Nielsen guidede spillerne rundt på træningsisen i Steel Arena.

- Han ligger derhjemme og er lidt småsyg. Så det ville være dumt at smitte holdet.

- Det er bare almindelig forkølelse. Aircondition og hoteller er ikke så godt. Det er bedre at åbne vinduet, siger Jens Nielsen.

Heinz Ehlers kommer dog til at være med på eftermiddagens video-møde, hvor taktikken til tirsdagens kamp mod Storbritannien skal lægges, og han vil også lede holdet tirsdag.

På isen havde Jens Nielsen sat et spil op på lille bane til to mål, hvor spillerne fik høvlet nogle scoringer af sted. Det var med vilje, da lige præcis det med at score haltede mod Tyskland - specielt i det danske powerplay, der ikke helt fungerede.

- Det er altid dejligt at score mål Og der blev lavet mange mål i dag.

- Jeg har aldrig set så mange mål til en træning. det var godt, siger Jens Nielsen, der såmænd selv er indehaver af scoringsrekorden på det danske landshold.

Danmark møder Storbritannien tirsdag kl. 16.15. Den kamp kan du følge live her på sitet

Se også: Dansk landstræner raser: - Det mest tynde lort, jeg nogensinde har set

Se også: Dansk VM-nedtur

Se også: Se karaktererne: Dansk VM-skurk fik revanche