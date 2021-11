Syv gyldne minutter ender elendige stime

Efter 13 nederlag i træk har Rødovre Mighty Bulls isoleret sig selv i bunden af Metal Ligaen i ishockey. Men tirsdag fik vestegnsklubben endelig stoppet den resultatmæssige nedtur.

På egen is lykkedes det på en fremragende anden periode at besejre Esbjerg Energy med 3-1. Hjemmeholdet scorede alle tre mål på syv minutter.

Det er holdets blot tredje sejr efter 18 kampe i grundspillet. Tre gange har man tabt efter overtid, hvilket betyder 12 point i tabellen.

Det er syv point færre end mesterholdet Rungsted Seier Capital, som højst overraskende er næstsidst på ottendepladsen i tabellen. Rungsted har spillet en kamp mindre. Kun niendepladsen kommer ikke i slutspillet.

Brady Vail åbnede ballet efter 26 minutters spil. Fem minutter senere gjorde Brendan Harms det til 2-0, inden Magnus Carlsen udbyggede til 3-0 blot to minutter efter.

Gæsterne var for alvor på hælene, selv om det lykkedes at reducere ved Phillip Schultz to minutter efter Rødovres 3-0-mål.

I sidste periode handlede det for hjemmeholdet om at lukke af bagude, og missionen lykkedes. Tre tiltrængte point blev fightet hjem for Rødovre.