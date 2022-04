Tager revanche mod Danmark i VM-test

Det danske ishockeylandshold tager en sejr og et nederlag med ind til den sidste uges forberedelser før afrejsen til VM i Finland.

Efter Danmarks 2-0-sejr over Norge fredag aften, lykkedes det nordmændene at få revanche i andendagsgildet lørdag eftermiddag.

Norge vandt 3-1 efter dansk 1-0-føring.

Mens landstræner Heinz Ehlers så bort fra rutinerede Peter Regin og Morten Poulsen, var Norge blevet forstærket fra fredag til lørdag i form af de mangeårige VM-brødre Mathis og Ken Andre Olimb.

Alligevel kom Danmark bedst fra land og vandt første periode på Joachim Blichfelds powerplay-scoring efter et kvarters spil.

I et kommende VM, hvor Danmark må se bort fra Mikkel Bødker og formentlig også Nicklas Jensen, er der brug for nye målskytter. Og her kan VM-debutanten Blichfeld måske være en del af løsningen.

Topscoreren fra San José Barracuda i AHL har ligesom Nicklas Jensen et mægtigt skud. Han er allerede blevet en vigtig brik i det danske overtalsspil og nettede i begge opgør mod Norge.

Lørdag åbnede han scoringen, da han var hurtigst over en løs puck, i en situation hvor det danske powerplay havde presset Norge helt i bund.

Norge slog dog igen med to scoringer i anden periode. Først udlignede Ken Andre Olimb, og kort efter fik også Victor Granholm passeret Sebastian Dahm.

Han havde denne gang fået tjansen i buret, efter at talentfulde Frederik Dichow holdt målet rent fredag aften.

Kort før slut måtte Dahm hente en tredje puck ud af nettet. Nordmændene fastholdt pucken i Danmarks zone, og en fri Markus Vikingstad afgjorde opgøret med kampens sidste scoring.

Det danske landshold har yderligere to testkampe på programmet, før det bliver alvor ved VM. I næste weekend venter Storbritannien i to opgør på britisk is.