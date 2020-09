Tampa Bay er for anden gang i historien NHL-mester

Tampa Bay Lightning har for anden gang i historien vundet Stanley Cup-trofæet i NHL, den bedste nordamerikanske ishockeyliga.

Det skete, da Dallas Stars natten til tirsdag dansk tid blev besejret 2-0 i den sjette kamp i finaleserien, som spilles bedst af syv kampe.

Tampa Bay vinder dermed serien 4-2 og undgår et syvende og afgørende opgør.

Det er klubbens første trofæ i 16 år i NHL, og Florida-holdet kan dermed lægge flere år med både tætte slutspilsnederlag og skuffende præstationer bag sig.

Det var Brayden Point, der med sit 14. mål i NHL-slutspillet åbnede festen i første periode af den sidste kamp i finaleserien.

Og efter syv minutter og et sekund af anden periode scorede Blake Coleman til stillingen 2-0.

Et desperat Dallas-hold forsøgte i tredje periode at slå tilbage, men kunne ikke få pucken forbi Tampa-målmand Andrei Vasilevskiy, der lavede 22 redninger i kampen.

Tampa Bay-forsvarsspilleren Victor Hedman vandt titlen som MVP (mest værdifulde spiller, red.) i Stanley Cup-slutspillet.

Svenskeren har været hos Tampa Bay i hele sin NHL-karriere og understreger, hvor vigtig titlen er for ham.

- Det betyder alverden at bringe trofæet hjem igen, siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters i et tv-interview.

- Det har været en fantastisk oplevelse at være en del af den her organisation i 11-12 år. Det kommer til at tage uger, måske måneder, før det for alvor går op for mig, at vi har vundet.

Da NHL-ligaen 1. august startede igen, valgte arrangørerne, at slutspillet skulle afholdes i de to canadiske byer Toronto og Edmonton i en særlig 'coronaboble'.

Både Tampa Bay og Dallas Stars har befundet sig i isolation siden 26. juli.