Tampa Bay er kun én sejr fra at genvinde Stanley Cup

Tampa Bay Lightning fra delstaten Florida er kun én sejr fra at genvinde Stanley Cup-trofæet, efter at holdet natten til lørdag dansk tid besejrede Montreal Canadiens med 6-3.

Det er Tampa Bays tredje sejr i lige så kampe i NHL's finaleserie, der spilles bedst af syv kampe.

Tampa Bay tog hurtigt kontrol over kampen. Der var spillet mindre end to minutter, da Jan Rutta scorede til 1-0, og Victor Hedman øgede til 2-0 cirka halvandet minut senere.

Montreal fik reduceret i første periode, men derefter rykkede Tampa Bay yderligere fra med to scoringer på under fire minutter i begyndelsen af anden periode.

Mens et comeback ikke kan udelukkes, så taler historikken ikke til fordel for holdet fra Montreal.

Det er i NHL's historie kun lykkedes fire hold at vinde en slutspilsserie efter at have været bagud med 0-3 i kampe. Og Toronto Maple Leafs er ene om at gøre det i en Stanley Cup-finale tilbage i 1942.