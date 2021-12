Tidlig juleferie: 49 kampe udsat

Coronaen har ramt den bedste amerikanske ishockeyliga, NHL, og derfor bliver den planlagte juleferie nu fremrykket.

Det meddeler ligaen på sin hjemmeside.

Tirsdag afvikles to kampe, og derefter går NHL på en julepause, der varer til 27. december. Spillerne vender dog tilbage en dag tidligere for at træne og blive testet.

Det var også ligaens oprindelige plan at vende tilbage med kampe 27. december, men til gengæld skulle den først være gået på julepause torsdag, når de sidste fem programsatte kampe var blevet afviklet.

De er nu udsat, og totalt set har NHL udsat 49 kampe i denne sæson, skriver ligaen på sin hjemmeside.

Flere klubber er blevet lukket helt ned i de seneste dage på grund af usikkerheden omkring corona. Det drejer sig blandt andet om Oliver Bjorkstrands Columbus Blue Jackets.

Den usikre situation og de mange udsættelser har også fået NHL til at genoverveje sin beslutning om at frigive spillere til OL i Beijing til februar, hvor blandt andet Danmark deltager.

På sin hjemmeside skriver ligaen, at den diskuterer situationen med spillerforeningen, NHLPA, og forventer at komme med en udmelding inden for de kommende dage.