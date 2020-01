Tilbagevendt dansker blev den store helt

Efter 13 kampe ude med skade i NHL vendte Oliver Bjorkstrand tilbage til isen med manér.

To gange scorede Bjorkstrand for Columbus Blue Jackets, som vandt 2-1 ude over New York Rangers.

Begge de danske mål blev sat ind i tredje periode, og begge gange blev pucken placeret helt oppe i højre krog.

Det afgørende mål fra Bjorkstrand blev scoret med blot 27 sekunder tilbage af kampen i Madison Square Garden i New York.

Bjorkstrand modtog pucken fra holdkammeraten Pierre-Luc Dubois, som gav danskeren tid og plads til at udplacere keeperen.

- Det var en god aflevering fra Dubois, som skabte masser af plads til mig, da han drev fremad. Jeg havde bestemt god tid til at skyde, siger Bjorkstrand til nhl.com.

Columbus Blue Jackets var kommet bagud 0-1 i slutningen af første periode, og udeholdet ledte efter en måde at komme tilbage på.

Det blev Bjorkstrand, som var nøglen til at skaffe holdets femte sejr i træk i NHL.

Seks minutter inde i tredje periode udlignede Bjorkstrand, inden han også endte som matchvinder.

