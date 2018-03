Tilskuerne evakueret: Lang karantæne når ansvarlige bliver fundet

Røg fra fyrværkeri prægede fredag ishockeykampen mellem Herning Blue Fox og Herlev Eagles.

Der var tale om den første kvartfinalekamp mellem de to klubber, som Herlev-mandskabet overraskende vandt med 2-1 på udebane.

Det var angiveligt en fan fra Herlev Eagles, der havde antændt fyrværkeriet, som betød, at tilskuerne blev evakueret, og at kampen blev udsat 35 minutter.

Vagtchefen hos Midt- og Vestjyllands Politi roser de Herlev-fans, der henvendte sig og fortalte, at det var noget almindeligt fyrværkeri, der var fyret af.

Det betød, at politiet hurtigt kunne fastslå, at der ikke var tale om giftig røg og dermed give folk lov til at komme ind i hallen igen, så kampen kunne genoptages.

Hos Herlev Eagles tager man afstand fra alle former for pyroteknik.

- Opbakningen fra vores supportere er uvurderlig, og vi håber, at I vil støtte holdet i de kommende ude- og hjemmekampe.

- Pyroteknik/kanonslag og andet fyrværkeri hører dog ikke hjemme i en skøjtehal, og vi tager på det kraftigste afstand fra, at det bliver antændt før, under og efter vores kampe.

- Vi i Herlev Eagles ønsker ikke at være berygtet som holdet, hvis fans ikke kan opføre sig ordentligt, skriver Herlev Eagles på sin hjemmeside.

Herlev-fansene efter pladsen i kvartfinalen kom på plads. Foto: Tariq Mikkel Khan Ritzau Scanpix

Klubben truer med karantæne, hvis reglerne ikke overholdes i de kommende kampe.

- Derfor vil der blive uddelt karantæne til alle Herlevs kampe på ude- og hjemmebane i et år, når de ansvarlige bliver fundet.

- Ved gentagelse risikerer vi at skulle spille for tomme tribuner og modtage andre økonomiske sanktioner. Dette vil naturligvis skade klubben og vores chancer for avancement i årets turnering.

- Skulle der alligevel blive antændt fyrværkeri af nogen art i de kommende udekampe i Herning, vil alle Herlevs supportere blive sendt ud af hallen resten af kampen, skriver klubben.

Søndag aften tager Herlev imod Herning i klubbernes andet møde i kvartfinaleserien, hvor der spilles bedst af syv kampe.

