Tjente en milliard: Sådan bruger vi formuen

Når man tilhører den absolutte top i international ishockey, lider man sjældent økonomisk nød.

Her er lønninger og reklameaftaler ofte astronomiske og sikrer både spilleren og dennes familie økonomisk frihed i flere generationer.

Sådan er det i hvert fald for to af Sveriges bedste spillere gennem tiderne.

I et interview med Discovery løfter hovedrige Peter Forsberg og Henrik Lundqvist et lille slør for, hvordan de benytter deres store formuer - selvom de indledningsvis tøver lidt længe med at svare:

- Det er da skønt af have en god og sikker og miljørigtig bil, indleder Peter Forsberg, der dog bare lige skal tale sig varm.

- Rejser har jeg intet problem med at bruge penge på.

- Når man har boet på så mange hoteller på udebanerejser og ikke vidste, hvilket hotelværelse, man ville få. Når man stod i et klor-brusebad ude i Columbus, og man efterfølgende går gennem gangen og lobbyen ...

- Jeg har intet problem med at bruge penge på rejser. Når man nu har muligheden, så vil jeg gerne bo godt, siger 'Foppa'.

Peter Forsberg er bredt anerkendt som en af de bedste ishockeyspillere gennem tiderne. Han har vundet Stanley Cup, OL og VM - begge dele to gange. Foto: Stina Stjernkvist/TT/Ritzau Scanpix

Han bliver bakket op af Lundqvist, der også tillader sig at køre godt:

- Jo, lidt til biler. Men ellers rejser og oplevelser - der kan man unde sig lidt ekstra. Og boliger. Både i Sverige og i USA. Alt, der sker rundt om familien, der kan man lægge lidt ekstra på, siger keeperen, der med 16 sæsoner i New York Rangers kender værdien af boliger på Manhattan.

- I New York løber det op, bare man går uden for døren. Der er god fart på cashflow, siger han med et grin.

Begge d'herrer har dog råd til at slå lidt ud med armene.

Peter Forsberg, der i 1990'erne og 2000'erne spillede i NHL inden lønloftets indførsel, har alene i løn fra sine klubber tjent mere end 84 millioner dollars, hvilket i dagens kurs er tæt på en milliard danske kroner.

Henrik Lundqvist, der indstillede karrieren sidste år, har i sin karriere tjent lidt over 110 millioner dollars i mere nutidig valuta. Det svarer til et beløb omkring 720 millioner kroner.

Så der er lidt albuerum til at booke gode hotelværelser og købe en bolig eller en bil, hvis det er nødvendigt.