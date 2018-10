Tom gik amok: Får historisk marathon-straf

Den canadiske ishockeyspiller Tom Wilson har fortsat ikke været i aktion i den nye sæson i verdens bedste ishockeyliga, NHL.

Og det kommer heller ikke til at ske lige foreløbigt.

Det står klart, efter at NHL's kommissær, Gary Bettman, torsdag fastholdt en karantæne, som Washington Capitals-spilleren blev tildelt 3. oktober efter en opvarmningskamp sidst i september.

Ikke mindre end 20 kampes karantæne lød straffen, efter at Wilson på brutal vis sendte St. Louis Blues-spilleren Oskar Sundqvist til tælling med en ureglementeret hovedtackling.

Wilson, der spiller sammen med danske Lars Eller i Capitals, har flere gange tidligere været på kant med reglerne.

Sidste sæson blev han blandt andet tildelt karantæne tre gange.

En ansvarlig for NHL-spillernes sikkerhed siger, at den ekstremt lange karantæne til Wilson er et resultat af canadierens mange overtrædelser af reglerne.

Sidste sæson fik Wilson næstflest strafminutter i ligaen (187 minutter). Det blev kun overgået af Michael Haley (212) og med langt ned til Antoine Roussel på tredjepladsen (126).

De 20 dages karantæne skriver sig ind på listen over de længste karantæner i ligaens historie.

En gang er livstidskarantæne faldet. Det skete i 1927, da Billy Couto fra Boston Bruins overfaldt to dommere. Han fik karantænen ophævet efter to et halvt år men vendte aldrig tilbage til NHL.

Yderligere seks gange er der tildelt karantæner fra 20 til 30 spilledage, mens Tom Wilson med sine 20 dage kiler sig ind på en lidet flatterende delt ottendeplads.

