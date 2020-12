Topholdet Aalborg fortsætter suveræn kurs i Metal Ligaen

Ishockeyholdet Aalborg Pirates er inde i en imponerende stime.

Lørdag tog mandskabet sin sjette sejr i træk i den bedste danske ishockeyrække, Metal Ligaen, som nordjyderne også topper.

Aalborg vandt på hjemmebane stensikkert med 5-0 over Herning Blue Fox.

Dermed ligger holdet på førstepladsen med 63 point efter 27 kampe. Esbjerg Energy ligger på andenpladsen med 52,5 point efter 24 kampe.

Herning indtager en fjerdeplads med 43,5 point efter 28 kampe.

I lørdagens opgør mellem Aalborg og Herning var det især en stærk anden periode, der grundlagde topholdets sejr.

Efter at være kommet foran med 1-0 i første periode scorede hjemmeholdet fire gange i anden periode, hvilket gjorde det til slutresultatet 5-0.

Den rutinerede Aalborg-kaptajn Julian Jakobsen bidrog med to scoringer.

De halve point i Metal Ligaen skyldes, at coronapandemien har ført til aflysning af nogle kampe, og her er de to hold blevet tildelt 1,5 point hver.