Topholdet Herning besejrer Herlev på straffeslag

Ishockeyholdet Herning Blue Fox kunne torsdag aften stryge forbi Aalborg Pirates i toppen af ligaen med en sejr på egen is over Herlev Eagles.

Sådan gik det dog ikke helt.

Ganske vist endte Herning Blue Fox med en sejr på 7-6, men der skulle både overtid og straffeslag til for at sikre sejren.

Derfor kunne midtjyderne sætte to point ind på kontoen i stedet for de maksimale tre, mens Herlev snuppede et enkelt.

Det skortede generelt ikke på spænding og underholdning i opgøret, som Kvik Hockey Arena dannede ramme om.

Herning førte henholdsvis 2-1 og 5-4 over sjællænderne efter de to første perioder, men efter scoringer af Alexander Lindqvist-Hansen og Anton Johansson lurede overraskelsen pludselig.

Med fem minutter igen reddede Thomas Vilstrup Andersen værterne med sit mål til 6-6, der sendte opgøret ud i overtid.

Her blev der ikke fundet en vinder, og dermed blev det hele afgjort i straffeslag, hvor Thomas Vilstrup Andersen endnu en gang blev helten, da han som den eneste fik pucken i mål.

Herning har ligesom Aalborg 40 point i toppen, mens Herlevs 24 point foreløbig rækker til en sjetteplads.