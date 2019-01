Topholdet udbygger føringen

Ishockeyholdet Rungsted Seier Capital fortsætter den suveræne march mod sejren i Metal Ligaens grundspil efter en udesejr på 3-2 over Herning Blue Fox.

Hjemmeholdet var dog tæt på at lave et flot comeback efter at have været nede med 0-3 efter de to første perioder, men sjællænderne holdt hovedet koldt i den hektiske slutfase.

Charles Sarault, Oliver True og Rasmus Thykjær Andersson stod for Rungsteds mål, mens Markus Jensen og Lasse Lassen satte reduceringerne ind for Herning.

Der var masse af drama og en del tumult i tredje periode, og de mange afbrydelser var Herning tæt på at bruge til at bringe sig tilbage i kampen.

Lasse Lassens 2-3-scoring faldt godt et minut før tid, da man satsede med at tage målmanden ud. Men selv om satsningen blev gentaget i det sidste minut, kom udligningen ikke.

Rungsted fører Metal Ligaen med syv point ned til Sønderjyske, mens Herning indtager sjettepladsen.

