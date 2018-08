Topklub i skør tradition: Iskold strip foran publikum

De er skøre, de nordmænd.

Det er måske ikke nogen nyhed, men at de ligefrem spiller ishockey uden tøj på, kommer nok alligevel bag på de fleste.

I hvert fald i Danmark, for i Norge er det åbenbart ganske almindeligt i ishockeymiljøet, at man smider tøjet under sæsonens første træning.

'Strippestraffe' kalder de det i Norge, når spillerne i slutningen af træningen markerer sæsonstarten ved at skøjte ned mod målvogteren og forsøge at sende pucken i mål. Lykkes det ikke, ryger der et stykke tøj, og til sidst foregår seancen i temmelig afklædt tilstand for de mest uskarpe spillere, som det også fremgår af tv-klippet øverst i artiklen.

Således også i ishockeyklubben Vålerenga, hvor landsholdsspilleren Villiam Strøm og Petter Grønstad begge havde fornøjelsen af at medvirke i den mærkværdige tradition foran 400-500 tilskuere for første gang, siden de ankom til klubben inden sæsonen.

Villiam Strøm leverede en rædderlig indsats, men lover at træne, så han er klar til næste års 'strippestraffe'.

- Det var et godt miks af nerver og manglende evner. Jeg følte lidt ekstra (nerver red.), fordi der var så godt som fyldt i hallen. Jeg vidste godt, at jeg ville ligge i bunden, for jeg har kun taget ét straffe i min seniorkarriere. Og det er mange år siden. Jeg må helt klart træne på straffe, siger han til norske Dagbladet.

Ifølge avisen er det syvende eller ottende gang, at spillerne smider kludene til klubbens første træning, og holdets tidligere NHL-spiller Espen Knudsen glæder sig over traditionen.

- Det var virkelig sjovt. Der var godt godt humør, og publikum fik set det, de kom for, siger han og bekræfter, at det er svært at tackle presset foran så mange mennesker.

- Man har jo ikke lyst til at være nøgen i en fyldt ishockey-hal.

Villiam Strøm var en af taberne i 'strippestraffe', da Vålerenga-spillerne smed tøjet foran publikum. Foto: Kenneth Myhre

