Tordner mod sanktioner: - Hysteri

Schweiziske René Fasel har alle dage været begejstret for Vladimir Putin.

I 27 år var han præsident for den internationale ishockeyunion, IIHF, og i den funktion kom Fasel flere gange tæt på den russiske præsident, der er særdeles glad for ishockey.

Blandt andet har schweizeren været dommer, når Putin trak i skøjterne til showkampe, og han har aldrig lagt skjul på sine varme følelser for Ruslands stærke mand.

- Putin har opnået meget på kort tid. En stabil regering i et land med 11 tidszoner og omkring 100 sprog er en bedrift. Så ja, det beundrer jeg ham for, sagde René Fasel i et interview med schweiziske Blick tilbage i september sidste år.

Siden har Rusland som bekendt invaderet Ukraine med tusindvis af døde og sårede som resultat. Og derfor er det de færreste uden for Rusland, der stadig bakker op om Vladimir Putin.

Men Fasel vil stadig ikke entydigt lægge afstand til den russiske krigsmager. Det gør han klart i et nyt interview med Blick.

- Der er ingen, der forstår ham. Men hvad mener han? Han har sagt, at 'krig er drama. Det er forfærdeligt,' lyder det fra Fasel, der viser forståelse for den russiske sag.

- I otte år var der ikke nogen, der bekymrede sig om Donbass. Der var 14.000 døde. Ingen gjorde noget. Alt sprængte i luften. Det gør mig trist. Vi er i det 21. århundrede, og vi har stadig ikke forstået, at krig ikke er løsningen. Vesten deler ansvaret. Krigen kan ikke mindske min kærlighed til Rusland. Jeg elsker disse mennesker, fastslår René Fasel, som mener, at sport og politik skal holdes adskilt.

René Fasel er her trukket i dommeruniformen til en showkamp, hvor Vladimir Putin var med. Foto: Ritzau Scanpix

Og han er rygende uenig i de sanktioner, der nu rammer russisk sport. Især inden for hans egen sport, ishockeyen.

- Jeg forstår det ikke. VM er i Finland i maj. Jeg tror, at situationen måske har ændret sig til den tid. Noget lignende er aldrig tidligere sket i historien. Selv i de værste perioder under den kolde krig eller andre alvorlige konflikter har der været kampe mellem USA, Canada og Rusland. Det, der sker nu, er det rene hysteri, tordner René Fasel, der ud over sympatien for Putin også har uddelt krammere til dennes nære allierede, Belarus' diktator, Aleksandr Lukasjenko.

René Fasel lader sig ikke anfægte af, at han står relativt alene med sine synspunkter.

- Jeg leder efter nogen, der kan dæmpe dette hysteri. Hvor langt ud skal vi? Der er nogle, der siger, 'vi har også atombomben.' Det skræmmer mig. Jeg har børn og børnebørn. Jeg svømmer ikke mod strømmen. Jeg håber, at de sætter sig ned, finder løsninger og stopper denne krig, siger den pensionerede ishockey-præsident.

Sælger alt: - Han er i panik

Afviser krigs-protest: Derfor nægter han

Her må russerne stadig være med