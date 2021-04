Totalt turneringskaos: 33 corona-positive

Man må væbne sig med tålmodighed, hvis man er fan af de svenske ishockeyklubber Timrå og Björklöven eller bare generelt interesserer sig for afgørelsen af den svenske Hockeyallsvenskan.

For finaleserien i den næstbedste række, der gælder en oprykning til den lukrative Svenska Hockeyligan, SHL, har været stoppet siden 2. kamp 19. april.

Umiddelbart efter den kamp fik Björklöven nemlig konstateret positive covid-tests hos 20 af holdets i alt 28 spillere og ledere.

For at give holdet tid til at komme til hægterne blev man tidligere på ugen enige om at udsætte finalekamp nummer tre til 6. maj. Men det kan være, at også den må rykkes.

For torsdag kom det næste hug i mellemgulvet nemlig, da Timrå med danske Morten Madsen på holdet på holdets hjemmeside gjorde det klart, at de nu har 13 covid-positive blandt klubbens trænere og ledere, da de fik resultaterne fra de seneste pcr-test. Det står ikke klart, om Madsen er blandt de smittede.

Umiddelbart en kæp i hjulet i forhold til at afvikle finalekampe 6., 7., og 9. maj.

Og fem kampe skal der som minimum til. For de to mandskaber har indtil videre en sejr hver. Den første kamp vandt Björklöven sikkert 6-3, mens Timrå kom fornemt igen og vandt anden kamp 7-0 - Morten Madsen var på pletten med målet til 1-0.

Den erfarne danske landsholdsspiller spiller sin tredje sæson i klubben, der rykkede ned fra SHL i Madsens første sæson. Han kan se frem til at spille sin 15. VM-slutrunde, når Danmark 22. maj lægger ud mod Sverige i Riga i Letland - hvis altså finaleserien er færdigspillet der.