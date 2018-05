Trængt ishockeyklub trækker sig fra ligaen

Næste sæson i Metal Ligaen bliver uden ishockeyholdet Gentofte Stars, skriver flere medier.

Klubben har ikke meldt noget ud officielt, men både JydskeVestkysten og TV2 Sport skriver, at klubben ikke får licens til at spille i ligaen i næste sæson.

Det skyldes angiveligt, at klubben ikke har samlet nok penge til at fremsætte et tilfredsstillende budget.

Ifølge TV2 Sport skal klubben derfor en tur ned i 1. division, mens den forsøger at samle økonomiske kræfter til at rykke tilbage i den bedste danske ishockeyrække.

