Tre NHL-danskere klar til OL

Tre af NHL's danske spillere kan godt begynde at forberede sig på næste års OL i Beijing.

Fredag skrev Nikolaj Ehlers' hold i den nordamerikanske ishockeyliga, Winnipeg Jets, på sin hjemmeside, at danskeren officielt var blevet udtaget til den danske OL-trup.

Den oplysning bekræfter Danmarks Ishockey Union over for Ritzau. Samtidig bekræfter unionen, at også Oliver Bjorkstrand og Alexander True er med i truppen.

At de tre spillere er udtaget, er dog ingen overraskelse.

I begyndelsen af september kom det nemlig frem, at det danske ishockeylandshold kan gøre brug af alle sine NHL-spillere til vinter-OL, der afvikles i februar 2022.

Det skete, da Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) meddelte, at man var nået frem til en aftale med den amerikanske hockeyliga samt NHL-spillernes spillerforening.

Ehlers er første spiller, der officielt er blevet udtaget fra Winnipeg Jets, og ifølge klubben havde han fredag svært ved at lade være med at smile.

Danmark sikrede sig OL-billetten i slutningen af august ved at vinde et kvalifikationsstævne i Norge.

- Vi nåede kvartfinalen ved VM i 2016, afholdt VM i Danmark i 2018, og ved VM i år slog vi Sverige for første gang nogensinde. Nu skal vi til OL.

- Holdet forsøger at gøre ishockey større i Danmark, sagde Ehlers til klubbens hjemmeside kort efter kvalifikationen.

Det er første gang, at Danmarks ishockeylandshold deltager ved OL.