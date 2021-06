Tyskland sender lettiske værter ud af ishockey-VM

Det ligger nu fast, hvilke otte hold der skal kæmpe om medaljerne ved dette års ishockey-VM.

Tirsdag blev de sidste indledende gruppekampe ved verdensmesterskaberne spillet. De lettiske VM-værter endte med en lang næse i jagten på en af de sidste ledige pladser i kvartfinalerne. Letland er således færdig i turneringen efter et nederlag på 1-2 til Tyskland.

Var kampen gået i forlænget spilletid, så både Tyskland og Letland ville få mindst ét point med sig fra opgøret, var begge lande gået videre til kvartfinalerne.

I stedet ender Tyskland og Canada med de sidste to kvartfinalebilletter i gruppe B.

Netop Canada var røget ud af gruppens top-4 og altså VM, hvis Tyskland-Letland var gået i forlænget spilletid. Canadierne var endt i den position, fordi de tidligere tirsdag tabte til Finland efter forlænget spilletid og straffeslag.

Men ishockeymastodonten klarede altså frisag takket være Tyskland og undgår dermed, at VM bliver en total fiasko. Sådan gik det ikke for Sverige, der mandag røg ud af VM inden knockoutkampene for første gang siden 1985 efter et nederlag til Rusland.

Danmarks VM-skæbne blev også beseglet mandag. Danskerne er færdige ved verdensmesterskaberne.

Knockoutkampene ved VM spilles fra torsdag. Der er finale søndag. Ud over Tyskland og Canada er Rusland, Schweiz, Tjekkiet, Slovakiet, USA og Finland med i kvartfinalerne.

Finland er forsvarende verdensmester efter at have triumferet ved VM i 2019. Sidste år blev verdensmesterskaberne aflyst på grund af coronapandemien.