Tyskland slår USA og booker finaleplads ved ishockey-VM

Tyskland skal møde Canada i søndagens finale ved ishockey-VM.

Det står klart efter lørdagens semifinaler, som bød på canadisk sejr på 4-2 over Letland, mens Tyskland i den sene kamp knebent vandt 4-3 over USA.

Der skulle forlænget spilletid til, før tyskerne tog sejren. Den ordinære spilletid var endt 3-3, efter at tyskerne to gange var kommet tilbage i kampen.

USA kom ellers planmæssigt foran 2-0 efter blot fire minutter af kampen. Alex Tuch scorede til 1-0 efter et minuts tid, og Rocco Grimaldi øgede til 2-0.

Tyskerne nåede dog også at få scoret to gange i den målrige første periode. Frederik Tiffels og Maksymilian Szuber nettede for tyskerne efter 12 og 16 minutter.

Så var der balance i regnskabet, og tyskerne var overraskende godt med i kampen.

USA scorede et enkelt mål midtvejs i anden periode. Michael Eyssimont fik lidt for meget tid og plads foran det tyske mål. Derfor lykkedes det til sidst for NHL-spilleren at skovle pucken i nettet til 3-2.

Den føring holdt længe, og Tyskland kæmpede hårdt for at fremtvinge en udligning i tredje og sidste periode.

Det var tæt på at ske med lidt over fem minutter tilbage, da Jonas Müller hamrede pucken på overliggeren.

Det lignede den sidste store chance for tyskerne, men med 1 minut og 23 sekunder tilbage af kampen slog tyskerne til og udlignede til 3-3 ved Marcel Noebels.

I den forlængede spilletid, hvor holdene spillede tre mod tre inde på isen, blev Tiffels dobbelt målscorer. Tiffels skøjtede fremad og fandt fra en spids vinkel det fjerneste målhjørne.

USA skal i stedet for finale spille bronzekamp søndag mod Letland.