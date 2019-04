Ufatteligt comeback: - Har aldrig været med til noget lignende

San Jose Sharks havde kniven for struben, men fik i sidste øjeblik spillet sig videre i NHL's slutspil

Det så sort ud for San Jose Sharks, der var bagud 0-3 mod Las Vegas Knights med blot ti minutter tilbage af den altafgørende syvende kamp i serien.

Men med en vild præstation fik det californiske hold vendt kampen med fire mål på fire minutter.

Vegas Knights fik i kampens sidste ordinære minut sendt kampen i overtid med en udligning, men det var ikke nok for udeholdet, da Sharks med under to minutter tilbage af overtidsperioden afgjorde serien med målet til 5-4.

Det storslåede comeback tog sin begyndelse, da Sharks-kaptajnen Joe Pavelski gik i isen med hovedet først efter en tackling og blødende måtte følges fra banen.

Den brutale hændelse blev afgørende for kampen, da Knight-spilleren Cody Eakin fik en fem-minutters udvisning,

Det satte gang i Sharks-holdet.

- Da Pavelski slog sig, tænkte vi bare, at det skulle de få betalt. Og så kørte vi bare derudaf, sagde den svenske Sharks-spiller Gustav Nyquist efter sejren ifølge Aftonbladet.

Comebacket bliver af mange beskrevet som et af de vildeste i Stanley Cup'ens historie, og Sharks-spillerne kunne næsten ikke tro deres øjne efter den vilde sejr.

- Joe Thornton (Sharks-center red,) skreg til os. 'Nu laver vi tre mål'. Så lavede vi fire, grinede Sharks-forsvareren Erik Karlsson efter kamper og fortsatte.

- Jeg har aldrig været med til noget lignende, og kommer sikkert aldrig til at være det igen, siger Karlsson ifølge Aftonbladet,

Med sejren i den syvende kamp vandt San Jose Sharks serien og spillede sig dermed videre til anden runde af NHL's slutspil, hvor modstanderen er Colorado Avalanches.

