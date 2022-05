Uheldig keeper efter VM-lussing: Fair at skifte mig ud

Det skulle have været et højdepunkt i Frederik Dichows unge målmandskarriere, men VM-debuten for det danske ishockeylandshold søndag aften blev i stedet en rigtig dårlig oplevelse.

Danmark tabte 0-6 til Schweiz, og den talentfulde keeper var impliceret i flere af scoringerne. Ikke lige den debut, han havde drømt om.

- Nej, det var det selvfølgelig ikke. Det føltes egentlig okay derude, men de fik nogle heldige mål, og vi gjorde det ikke nemt for os selv, siger Dichow.

Ved stillingen 0-5 efter anden periode valgte landstræner Heinz Ehlers at give sin målmand fyraften og lade Sebastian Dahm overtage målet i de sidste 20 minutter.

En beslutning, Frederik Dichow finder helt i orden.

- Det er helt fair. Det var ikke min bedste kamp, og det var heller ikke holdets bedste kamp. Det var berettiget at skifte mig ud der, siger han.

Dichow var især uheldig ved schweizernes tredje scoring. Han havde egentlig afværget et schweizisk forsøg, men havde bevæget sig så langt ind i målet, at han kom til at tage pucken med ind over stregen.

Da stod det klart for landstræner Heinz Ehlers, at den unge målmand nok ikke skulle spille hele kampen.

- Allerede ved 0-3 havde jeg lyst til at tage ham ud. Men spørgsmålet er, om man så knækker ham. Det er altid en svær beslutning. Men han havde nok forestillet sig en anden debutkamp.

- Det her kunne også være sket med Dahm i målet. Men jeg ser jo også, hvordan nogle af målene gik ind. Og det er lang tid siden, jeg har set Dahm lukke sådan nogle ind, siger Heinz Ehlers.

Dichows uheldige arbejdsdag får dog ikke Ehlers til at tvivle på, at han har niveauet til at blive en målmand på topniveau i fremtiden.

- Der er ingen tvivl om, at han har fremtiden foran sig. Han har gjort det ekstremt godt i testkampene. Men det skal siges, at han aldrig har spillet mod så stærkt et hold før.

- Han har sikkert også været lidt nervøs, men på et eller andet tidspunkt skal han jo i kamp. Nu skal han bare sige, at den kamp er overstået, og så skal han videre i programmet, siger Heinz Ehlers.

Landsholdets kaptajn, Peter Regin, mener heller ikke, at Dichow skal tage oplevelsen alt for tungt.

- Han er fremtidens mand. Det er en fantastisk målmand, der har stået helt vanvittigt godt i hele optakten til VM.

- Han ved, at vi støtter ham og tror 100 procent på ham. Frederik er en stolt dreng, og man kan mærke, at han har god selvtillid.

- Sådan noget sker nogle gange. Han blev kastet for løverne, og vi hjalp ham ikke så meget, som vi burde have gjort, siger Peter Regin.