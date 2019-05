Undertippede vinder VM-guld

Finland leverede en overraskelse af de helt store, da Canada søndag aften blev besejret i VM-finalen i ishockey.

Finland har blot to spillere med i truppen, der har spillet kampe i NHL, og Canada var stor favorit, men Finland fik vendt 0-1 til en 3-1-sejr.

Dermed kunne de finske spillere og fans i Slovakiet juble over det tredje verdensmesterskab i ishockey og det første siden 2011, mens Canada måtte sande, at der stadig står 26 gange VM-guld ud for nationen.

Finland indledte VM i Slovakiet med at slå netop Canada og sluttede altså også med at sætte de canadiske stjerner til vægs efter en lige så stor præstation i semifinalen, hvor Ruslands stjerner blev slået 1-0.

Finnerne lagde da også hårdt ud og spillede med musklerne, men Canada kom til flere store muligheder i første periode.

De første ti minutter bød dog ikke på scoringer, efter at Finlands Oliwer Kaski tidligere havde misbrugt et straffeslag, men to sekunder senere kunne canadierne juble.

Her fik Shea Theodore fat i pucken og snoede sig igennem finnernes defensiv. Han passerede tre finske spillere og hamrede pucken i mål og Canada på 1-0.

Finland havde svært ved at få gang i spillet og få pucken væk fra egen zone i løbet af første periode, hvor Canada dominerede.

Finland skulle dog frem, og anden periode var få minutter gammel, da et finsk powerplay blev udnyttet, og Jokerits Marko Anttila afsluttede hurtigt på et oplæg og udlignede til 1-1.

Stillingen holdt perioden ud, og Finland var faktisk bedst på skudstatistikken i anden periode.

Derfor var opgøret helt åbent med indgangen til de sidste 20 minutter. Her overlevede Finland et minut i undertal.

Kort efter slog finnerne til, og Anttila var igen på pletten og modtog en pasning fra Veli-Matti Savinainen og sendte pucken i mål til 2-1 med sin anden scoring i finalen.

Så var det Canada, der jagtede mål, og de canadiske favoritter øgede presset. I de sidste otte minutter var der nærmest tale om en belejring af den finske zone.

Topscorer Mark Stone forsøgte sig blandt andre, men keeper Kevin Lankinen reddede, og kort efter brød finnerne ud i ekstatisk jubel på isen og tribunepladserne hos fansene.

Finland var helt væk fra Canadas zone, men pludselig var de der, og Harri Pesonen smaskede pucken i mål til 3-1, som blev resultatet, og den finske fest kunne begynde.