USA sender Tjekkiet ud af VM i ishockey i kvartfinalen

USA er klar til semifinalerne ved VM i ishockey, der bliver spillet i Danmark.

I Boxen i Herning vandt amerikanerne torsdag med 3-2 over Tjekkiet.

Storspilleren Patrick Kane fra Chicago Blackhawks indledte målscoringen i første periode.

Senere i første periode blev det også 2-0 til USA ved Cam Atkinson.

Tjekkiet slog tilbage i anden periode med scoringer af Michal Repík og Martin Necas, og så var stillingen 2-2 før tredje periode.

Her slog Patrick Kane igen til med sin anden scoring, så USA bookede en plads i semifinalen.

USA blev nummer to i gruppe B efter Finland. Det var i samme gruppe, at Danmark endte som nummer fem og lige uden for holdene, der nåede kvartfinalen.

Tjekkiet sluttede som nummer tre i gruppe A efter Sverige og Rusland.

USA skal i semifinalen på lørdag spille i Royal Arena i København.

Her venter enten Sverige eller Letland, der senere torsdag mødes i Royal Arena.

Se også: Danmark ødelægger svensk VM-fest

Se også: Taber semifinale uden dansk stjerne

Se også: Kæmpe bet for dansk stjerne: Udvist tre gange i samme kamp!