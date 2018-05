USA sender Tjekkiet ud af VM i ishockey i kvartfinalen

USA er klar til semifinalerne ved VM i ishockey, der bliver spillet i Danmark.

I Boxen i Herning vandt amerikanerne torsdag med 3-2 over Tjekkiet.

Storspilleren Patrick Kane fra Chicago Blackhawks indledte målscoringen i første periode.

Senere i første periode blev det også 2-0 til USA ved Cam Atkinson.

Tjekkiet slog tilbage i anden periode med scoringer af Michal Repík og Martin Necas, og så var stillingen 2-2 før tredje periode.

Her slog Patrick Kane igen til med sin anden scoring, så USA bookede en plads i semifinalen.

- Det er mit job at levere. Det er altid dejligt at bidrage offensivt, siger Patrick Kane ifølge nyhedsbureauet AP.

USA har ikke vundet en medalje ved VM siden 2015, hvor holdet vandt bronze.

USA har kun to gange i historien vundet VM-guld, og det skete senest for 58 år siden.

Det ser Patrick Kane gerne ændret.

- Vi kom her for at bringe os i en position, hvor vi kan vinde guld. Vi er på rette vej, siger han.

USA blev nummer to i gruppe B efter Finland. Det var i samme gruppe, at Danmark endte som nummer fem og lige uden for holdene, der nåede kvartfinalen.

Tjekkiet sluttede som nummer tre i gruppe A efter Sverige og Rusland.

USA skal i semifinalen på lørdag spille i Royal Arena i København.

Her venter Sveriges regerende verdensmestre, som torsdag aften vandt over Letland i Royal Arena.

Det var letterne, der tidligere i turneringen snuppede fjerdepladsen i gruppe B på bekostning af Danmark.

Svenskerne måtte dog kæmpe for at vinde 3-2 over letterne.

Efter en målløs første periode kom Sverige foran 1-0 i anden periode, men Letland fik udlignet inden periodens udløb.

I tredje periode scorede Sverige to gange, inden letterne fik reduceret til slutresultatet.