Vaccine-nægter fyret i danskerklub

NHL-klubben Colombus Blue Jackets har valgt at fyre assistenttræner Sylvain Lefebvre, da han ikke vil vaccineres mod covid-19

Oliver Bjorkstrand skal i sin amerikanske NHL-klub Colombus Blue Jackets have ny assistenttræner.

Ganske vist har Sylvain Lefebvre kun været i Blue Jackets siden 1. juli, men det har ganske enkelt ikke været muligt at fortsætte samarbejdet, da Lefebvre ikke vil lade sig vaccinere mod covid-19, pointerer klubbens general manager Jarmo Kekalainen:

- Selvom vi er skuffet så respekterer vi, at denne beslutning er personlig for Sylvain, og vi ønsker ham alt det bedste, siger Kekalainen til klubbens hjemmeside.

Her slår han også fast, at klubben allerede har fundet en afløser, der kan tage over og arbejde med holdet, inden sæsonpremieren:

- Vi er heldige, at vi i Steve McCarthy får en fantastisk træner til vores klub. Han har spillet i denne liga, vundet mesterskaber som spiller, og han har været en vigtig del af vores virksomhed som assistenttræner i Cleveland (farmerholdet Cleveland Monsters, red.).

De ishockeymæssige kvalifikationer var ellers også mere end tilstede hos den nu fyrede Sylvain Lefebvre.

I 14 sæsoner spillede han som back i NHL for klubber som Montréal Canadiens, Toronto Maple Leafs, Quebec Nordies, Colorado Avalanche og New York Rangers. Og han opnåede i mere end 1000 kampe at vinde Stanley Cup en enkelt gang. Det skete med Colorado Avalanche i 1996.

Colombus Blue Jackets og den nye assistenttræner får lov at arbejde sammen i en måneds tid, inden sæsonen bliver skudt i gang. Det sker Torsdag 14. oktober, hvor modstanderen er Arizona Coyotes.

Inden da får Bjorkstrand og co. fem testkampe til at få justeret de sidste detaljer på plads. Men det skal gå stærkt, for de bliver spillet på en uge.